El Gobierno de Canarias ha reprendido este martes al alcalde de Tinajo, Jesús Machín (CC), por sus declaraciones sobre violencia machista, aunque las haya rectificado y haya pedido disculpas por ellas, porque considera que "cada palabra cuenta" en esta materia y "no caben ambigüedades".

En el pleno celebrado el pasado jueves, Machín dijo que, en ocasiones, cuando la Policía Local le avisa de un caso de violencia machista "y hay hijos de por medio", el Ayuntamiento ha alojado en un hotel al presunto agresor para evitar detenerlo.