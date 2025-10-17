La Provincia

Comandante Velázquez Salazar, nuevo jefe del ARCC Canarias

Toma de posesión del comandante Juan Carlos Velázquez Salazar como jefe del Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias (ARCC Canarias), que ha tenido lugar hoy en las instalaciones del Centro de Control de Tránsito Aéreo de ENAIRE en Canarias. El ARCC Canarias, es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio, que tiene asignada la misión de organizar y dirigir las operaciones de búsqueda y salvamento aéreo que se lleven a cabo dentro de la Región de Búsqueda y Salvamento de Canarias. Además, esta unidad coopera, en caso necesario, con otros organismos de seguridad y emergencias, en accidentes, catástrofes o calamidades públicas.