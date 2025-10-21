Agencia ATLAS

El Supremo indaga sobre los descuadres en los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo

Mariano Moreno, el exgerente del PSOE, y una trabajadora de su partido, de nombre Celia, tendrán que explicar al juez del caso Koldo los descuadres de dinero detectados por la UCO. En la columna de la izquierda, las liquidaciones de gastos registradas y aportadas por el PSOE entre 2017 y 2021. En la derecha, conversaciones sobre entregas de dinero, que no figuran oficialmente. Que no están en la columna de al lado, aunque deberían.