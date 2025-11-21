Foro Prensa Ibérica-Santander sobre inteligencia artificial y ciberseguridad

La revolución tecnológica ya no asoma a la puerta del turismo canario: está dentro, remodelando procesos, decisiones y expectativas. El sector se enfrenta a un escenario donde la inteligencia artificial (IA) y la seguridad digital determinarán quién avanza y quién queda rezagado. Un reto mayúsculo para un destino que vive del viajero, pero también una oportunidad para reforzar su competitividad. Estas ideas atravesaron el Foro Prensa Ibérica-Santander: Inteligencia artificial y ciberseguridad. Estrategia y Futuro, un espacio en el que participó el CEO de Santander España, Ignacio Juliá, y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias Jéssica de León. Un encuentro en el que los expertos coincidieron en que la adopción de estas tecnologías ya no es opcional, sino «obligatoria para no quedarse atrás».