Así fue el primer vuelo humano que ganó altitud sin motor | El hito de Red Bull en El Hierro

¿Es posible volar sin motor y ganar altitud solo con el cuerpo? En este vídeo, descubre cómo el austríaco Peter Salzmann desafió las leyes de la física sobre los acantilados de El Hierro, logrando el primer vuelo humano ascendente sin motor con un traje wingsuit foil. Un proyecto revolucionario de Red Bull Advanced Technologies, que une deporte extremo, tecnología de Fórmula 1 y las condiciones únicas de Canarias para hacer historia.