El 77715, uno de los quintos premios más repartidos cae en la administración de la calle del Conde de la Vega grande

Las Palmas de Gran canaria
El 77715, uno de los quintos premios más repartidos del Sorteo de Lotería de Navidad dejó parte de sus 6.000 euros al décimo en la administración de la calle del Conde de la Vega grande de Castillo del Romeral. María José García, que tomó las riendas del negocio familiar de su tío en 2013, reconoce que “Castillo del Romeral es un pueblo afortunado”. Más información

