Ana Obregón defiende con rotundidad a Julio Iglesias: "Inverosímil todo"

Siempre en el centro de la polémica, Ana Obregón no ha dudado en pronunciarse sobre lasa terribles acusaciones que esá sufriendo Julio Iglesias en las últimas horas por parte de unas ex trabajadoras que lo acusan de supuestas agresiones sexuales reiteradas en su propio domicilio de República Dominicana. Cumpliendo con sus compromisos proesionales como colaboradora del programa 'Y ahora Sonsoles', Ana se mostraba rotuna ante las cámaras a las puertas de las instalaciones de televisión. "Estoy impactada. Inverosímil todo" dejaba muy claro la actriz. Tras sus declaraciones en el programa al respecto, Ana sentenciaba: "Yo no voy a hablar más de este tema".