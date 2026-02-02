Europa Press

Vall d'Hebron realiza "el primer trasplante de cara del mundo" con una donante de eutanasia

La directora asistencial del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, María José Abadías, ha explicado este lunes que el centro ha realizado "el primer trasplante de cara del mundo" con la donación de una persona que había recibido la Prestación de ayuda para morir (Pram), conocida como eutanasia. Lo ha explicado en una rueda de prensa junto a la receptora del trasplante parcial de cara, Carme, y en la que Abadías ha detallado que se trata del sexto trasplante facial realizado en España --tres de los cuales en el Vall d'Hebron-- y el número 54 en todo el mundo.