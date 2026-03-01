Ethyan González, futbolista de Tenerife residente en Qatar, vivió los ataques de Irán
Ethyan, exfutbolista del CD Tenerife, que ahora milita en un club de la segunda división qatarí, asegura que escuchó los bombazos y observó cómo las defensas de Qatar derribaban muchos misiles procedentes de Irán. Más información
