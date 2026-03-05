Ángel Víctor Torres explica la defensa del POSEI en la UE y la petición de España para mantener su singularidad en Canarias

Ángel Víctor Torres explica el paso dado por el Gobierno de España ante la Comisión Europea para defender la singularidad del POSEI en Canarias dentro del próximo Marco Financiero Plurianual. El ministro detalla cómo el Ejecutivo, con una carta enviada por el presidente Pedro Sánchez a Ursula von der Leyen, solicita mantener este programa clave para el sector primario canario e incluso estudiar un aumento de su ficha financiera. En el vídeo, Torres también explica las gestiones realizadas por el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio de Asuntos Exteriores para incluir en la propuesta a la UE medidas relacionadas con agricultura, ganadería, pesca, vivienda y desarrollo de las regiones ultraperiféricas, reforzando así la defensa de las características específicas del archipiélago.