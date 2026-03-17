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‘Therese’ activa la alerta por fenómenos costeros y viento y la prealerta por lluvias en Canarias.

La formación de la borrasca de gran impacto Therese, al oeste del Archipiélago, empezará a notarse en las islas desde mañana, miércoles 18 de marzo, con viento intenso de componente oeste, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, un temporal marítimo significativo, de mar combinada con olas de más de cuatro metros y precipitaciones en general moderadas en todas las islas, pudiendo ser localmente persistentes en vertientes norte y oeste. La previsión apunta a una profundización e intensificación a medida que se acerque a las islas que cruzará de oeste a este.