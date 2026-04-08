Anabel Pantoja, la confesión sobre su cuerpo desde que fue madre: "Parece que sigo embarazada"

Si hay algo que caracteriza a Anabel Pantoja es la naturalidad y la espontaneidad con las que hace partícipes de su día a día a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. Algo que ha vuelto a demostrar en el post que ha compartido este lunes por la noche en el que se ha sincerado como nunca sobre los cambios que ha sufrido su físico desde que se convirtió en madre de su pequeña Alma en noviembre de 2024.