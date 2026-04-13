Canarias, referencia para la NASA en las misiones lunares

La salud de los héroes siderales depende, en gran medida, de James D. Polk, el director médico de la NASA. Hoy ha visitado las instalaciones, incluyendo la cámara hiperbárica del HUC, el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. “Realmente no pude ni respirar hasta que se produjo el amerizaje”, ha explicado en alusión a la recién concluida misión Artemis II. El alto cargo de la NASA ha venido al archipiélago para oficializar una colaboración que ya contemplaba que hospitales canarios hubieran prestado auxilio a la tripulación en caso de emergencia. Por suerte, hubo final feliz. Pero para futuras misiones a la Luna, los estadounidenses quieren seguir contando con las infraestructuras de las islas. “La colaboración incluye desde la asistencia en rescate, con Salvamento Marítimo, hasta la prestación del servicio sanitario”, describe Adasat Goya, director del SCS (Servicio Canario de Salud). Esta se produciría ante eventuales problemas en el despegue que obligaran a abortar la misión en sus momentos iniciales o a cambiar las trayectorias. En esos casos los amerizajes de emergencia podrían producirse en el Atlántico (en lugar de en el Pacífico, frente a las costas de San Diego), en un radio de acción próximo a Canarias. En la NASA tienen plena confianza. “Estamos impresionados por las instalaciones, pero también por el trabajo académico y de investigación”, alaba Polk. Es la continuación de una historia de larga colaboración entre la NASA y el archipiélago. Uno de los episodios más destacados se rubricó en las antenas instaladas en Maspalomas. La estación terrestre jugó un papel fundamental el 20 de julio de 1969. Fue la primera en captar las palabras de Armstrong en las que confirmaba que el módulo lunar había tocado la Luna. “The Eagle is landed", escucharon en Canarias antes que en ningún otro lugar del planeta, que el ser humano había logrado la gesta más trascendente de su historia.