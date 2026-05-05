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Alfonso Cabello aclara que el barco con pasajeros contagiados no hará escala en Canarias salvo emergencia sanitaria

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El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha ampliado la información sobre la gestión del barco afectado por un brote de contagios en aguas internacionales, subrayando que la responsabilidad principal recae en el Estado. En esta ocasión, sus declaraciones se produjeron en el programa “Directo al Grano” de Televisión Española, donde detalló el papel que desempeña el archipiélago dentro del operativo.

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