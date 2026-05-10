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La ministra de Sanidad comparece para explicar cómo está funcionando el desembarco del pasaje del MV Hondius en Tenerife

La ministra de Sanidad comparece para explicar cómo está funcionando el desembarco del pasaje del MV Hondius en Tenerife

Claudia Morín

La ministra de Sanidad comparece para explicar cómo está funcionando el desembarco del pasaje del MV Hondius en Tenerife

Claudia Morín

Granadilla de Abona
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Los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han resaltado que el mecanismo de desembarco de los pasajeros del 'MV Hondius' en Tenerife está funcionando "con toda normalidad".

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