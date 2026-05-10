Sanidad Exterior ya examina a los pasajeros del MV Hondius afectado por un brote de hantavirus
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado este domingo de éxito la operación de fondeo y ha asegurado que expertos de Sanidad Exterior ya se encuentran en el interior del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, para examinar a los pasajeros.
García se encuentra en el puerto de Granadilla supervisando la operación sanitaria juntoa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, y el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
