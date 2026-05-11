Agencia ATLAS

Clavijo acusa al Gobierno de tratar de ridiculizarle y buscar la confrontación

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su malestar con el Gobierno por no atender ninguna de las peticiones que ha realizado respecto al operativo del MV Hondius afectado por el hantavirus, y acusa al Ejecutivo de tratar de ridiculizar su posición y buscar la confrontación con “declaraciones y provocaciones”.

En una entrevista en Mediaset, Clavijo ha asegurado que “no va a dormir tranquilo” hasta que acabe el operativo y el buque parta, y ha mostrado su preocupación por los dos pasajeros a los que se les ha detectado el virus. En este sentido, no entiende que el Gobierno no haya atendido su demanda de que se hicieran PCR a los pasajeros antes de desembarcar y considera que sus dudas sobre cómo se está gestionando todo se han visto avaladas por este caso.

Clavijo cree que el Gobierno ha querido ridiculizarle con su preocupación respecto a la posibilidad de que ratones infectados pudieran nadar desde el buque hasta la costa “porque no quieren hablar de por qué no se han hecho las pruebas de antígenos”.