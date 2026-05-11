Agencia ATLAS

Los españoles confinados en el Gómez Ulla no tienen contacto unos con otros y hablan telemáticamente con sus familias

Los 14 españoles del MV Hondius confinados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por el brote de hantavirus siguen sin presentar síntomas y permanecen aislados en el centro bajo la supervisión de una enfermera militar y un TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería). "Cada uno está en una habitación individual, no tienen contacto unos con otros, están en habitaciones individuales y el contacto que tienen es telemático con sus familias, sus allegados, pero no tienen contacto unos con otros, ni están en ningún sitio que sea una zona común", ha explicado este lunes Silvia Valcárcel, enfermera en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y delegada del Sindicato de Enfermería (SATSE).