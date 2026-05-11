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Recta final en la evacuación del Hondius: reproches entre administraciones y partidos

Continúa la tensión política en torno a la gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, fondeado en Tenerife y sometido a un amplio operativo de evacuación y repatriación. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el desarrollo de todo el operativo, pidiendo dejar al margen la confrontación política. Sin embargo, desde el Cabildo de Tenerife apuntan a la falta de coordinación y transparencia, advirtiendo del impacto de la gestión en la seguridad de la isla. Una confrontación entre administraciones que ha sido apuntada directamente por el Partido Popular, mientras que Vox ha acusado al Gobierno de utilizar esta crisis como "cortina de humo".