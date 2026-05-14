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Clavijo ve una "muy buena noticia" el acuerdo sobre pensiones entre su Ejecutivo y el Gobierno

Clavijo ve una "muy buena noticia" el acuerdo sobre pensiones entre su Ejecutivo y el Gobierno

Europa Press

Clavijo ve una "muy buena noticia" el acuerdo sobre pensiones entre su Ejecutivo y el Gobierno

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Santa Cruz de Tenerife
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Declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha tildado este jueves de "muy buena noticia" el acuerdo entre su Ejecutivo y el Gobierno central sobre las pensiones de tal forma que se admite el complemento autonómico para las no contributivas. En declaraciones a los periodistas ha indicado que el acuerdo se selló la semana pasada --"no sabemos si se ha firmado o no"-- y Canarias lo venía "reclamando desde hace mucho tiempo" porque es "imprescindible" para "revertir" los indicadores que hay que ir "poco a poco mejorando" en las islas. 

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