Pedro Sánchez utiliza la asamblea mundial de la OMS para atacar a Fernando Clavijo por el crucero del hantavirus / YouTube Moncloa

Pedro Sánchez utiliza la asamblea mundial de la OMS para atacar a Fernando Clavijo por el crucero del hantavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado a un lado la mesura con la que venía refiriéndose al choque con su homólogo canario, Fernando Clavijo, por la gestión de la crisis sanitaria del MV Hondius –el crucero ‘infectado’ por hantavirus que tuvo que parar en Tenerife para el desembarco de los viajeros y que justo este lunes llegó a Róterdam para su limpieza– para lanzar una andanada de reproches que, aun sin nombrarlo de forma explícita, tenía al nacionalista como claro destinatario. Y lo hizo precisamente en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, celebrada en Ginebra: «Todavía hay quien cree que la solidaridad depende de la conveniencia».