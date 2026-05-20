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Pradales y Clavijo esperan de Zapatero “todas las explicaciones oportunas con la máxima celeridad y transparencia”

El presidente del Gobierno Vasco y el presidente del Gobierno de Canarias se han reunido este miércoles en Vitoria para exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea que se reconozca su estatus de fronteras norte y sur dentro de la UE. Ya en rueda de prensa, Imanol Pradales y Fernando Clavijo han pedido a José Luis Rodríguez Zapatero “todas las explicaciones oportunas con la máxima celeridad y transparencia”. “Su imputación es un hecho muy grave”, han asegurado ambos.