Policía Nacional

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La Policía Nacional traslada más de 170 vehículos a Canarias para la visita del papa León XIV

Más de 170 vehículos y de 200 agentes de distintas unidades policiales junto a 16 canes de la Unidad Especial de Guías Caninos, embarcaron ayer martes, 2 de junio, en el puerto de Huelva con destino a Gran Canaria y Tenerife.

Los recursos forman parte del dispositivo de seguridad con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias los días 11 y 12 de junio. Más información