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La ilusión de cuatro frailes canarios ante el reencuentro con su antiguo superior, el papa León XIV

La única comunidad agustina que hay en Canarias está en el Puerto de la Cruz. Cuando Robert Francis Prevost, el hoy papa León XIV, era prior general de la Orden la visitó en dos ocasiones. Ninguno de sus cuatro miembros actuales estaba, pero sí lo han conocido en otras ocasiones. Ahora esperan con mucha ilusión la llegada del pontífice a la isla y, aunque no los visitará expresamente, confían en poder saludarlo personalmente. Más información