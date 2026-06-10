Guardia Civil

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Dispositivo de la Guardia Civil para la visita del papa León XIV a Canarias el 11 y 12 de junio de 2026

La Guardia Civil ultima los preparativos para la visita del Papa León XIV a Canarias el 11 y 12 de junio de 2026. Más de 1.300 guardias civiles, entre ellos más de 400 llegados desde la Península en apoyo, trabajarán este jueves en Gran Canaria y viernes en Tenerife para garantizar la seguridad y la movilidad de las personas. Juan Hernández Mosquera, General Jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil, explica los detalles del dispositivo.