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Plan de consumo de frutas y hortalizas

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María Pisaca

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Plan de consumo de frutas y hortalizas

María Pisaca

Santa Cruz de Tenerife
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe; y el director territorial de Educación para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Adrián Delgado, visitan el CEIP Isabel La Católica, en Tenerife, para conocer el desarrollo del Plan de Consumo de Frutas y Hortalizas, en el que participa en este centro educativo junto a otros 343 de las islas. Más información

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