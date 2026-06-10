José Pérez Curbelo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Preparativos en el Estadio de Gran Canaria para la misa del papa León XIV

El Obispo Auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ofrecen detalles sobre los preparativos en el Estadio de Gran Canaria para la misa que oficiará el papa León XIV el 11 de junio de 2026.