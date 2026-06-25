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Canarias afea a la ministra Sira Rego que plantee el fin de la contingencia migratoria: "Siguen llegando menores"

El Gobierno de Canarias ha elevado el tono de su enfrentamiento con el Ministerio de Juventud e Infancia al considerar "inaceptable" que su dirigente, Sira Rego, haya abierto el debate sobre el posible fin de la contingencia migratoria sin haber consultado previamente con las comunidades directamente afectadas. El Ejecutivo autonómico sostiene que la situación que vive el Archipiélago dista mucho de haberse normalizado y rechaza siquiera plantear la desactivación de este mecanismo extraordinario de distribución de menores migrantes no acompañados mientras continúe muy por encima de su capacidad de acogida.