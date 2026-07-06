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Predicción del tiempo en Canarias del 5 al 14 de julio de 2026
El archipiélago canario afronta un nuevo episodio de calor intenso en lo que va de verano, provocado por la entrada de una masa de aire africano que elevará de forma significativa las temperaturas durante varios días esta semana.
Las previsiones apuntan a que el calor irá aumentando de manera progresiva hasta alcanzar su punto álgido entre el martes y el miércoles, cuando los termómetros podrán llegar a 39 grados, e incluso más, en algunas zonas de Gran Canaria. Más información. Más información