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'El Baifo', de Quevedo, la canción favorita de Pedro Sánchez para este verano

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compartió este sábado una publicación en su cuenta oficial de TikTok en la que muestra tres de las canciones que más está escuchando este verano. El vídeo fue difundido pocas horas antes de su llegada a Lanzarote, donde pasará unos días de descanso junto a su esposa, Begoña Gómez. Más información. Más información