Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaVacaciones de Pedro SánchezAsalto en el Centro Comercial Las TerrazasImprudencia taxi Las Palmas de Gran CanariaFiestas de San LorenzoCalor en CanariasLa casa de azulejos del 'runner' de La IsletaRama de AgaeteViaducto del Guiniguada
instagramlinkedin
'El Baifo', de Quevedo, la canción favorita de Pedro Sánchez para este verano

'El Baifo', de Quevedo, la canción favorita de Pedro Sánchez para este verano

@sanchezcastejon

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

'El Baifo', de Quevedo, la canción favorita de Pedro Sánchez para este verano

@sanchezcastejon

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compartió este sábado una publicación en su cuenta oficial de TikTok en la que muestra tres de las canciones que más está escuchando este verano. El vídeo fue difundido pocas horas antes de su llegada a Lanzarote, donde pasará unos días de descanso junto a su esposa, Begoña Gómez. Más información. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents