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Comienza la primera operación salida de agosto

Las vacaciones comienzan para aquellos que han apurado el descanso al mes de agosto. En Cullera la ocupación hotelera roza el cartel de completo. La DGT destaca que, por el momento, la operación salida está siendo más tranquila de lo habitual. Hoy se cruzan aquellos que comienzan su descanso con los que deben volver a la rutina. En Canarias y Valencia afrontan con humor uno de los fines de semana más calurosos del verano.