Secciones

Es noticia
Atasco en Gran CanariaMuere bebé calor CanariasVíctor Manuel PastorAccidentes CanariasUD Las PalmasLoterías en Canarias
instagramlinkedin
Comienza la primera operación salida de agosto

Comienza la primera operación salida de agosto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Comienza la primera operación salida de agosto

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las vacaciones comienzan para aquellos que han apurado el descanso al mes de agosto. En Cullera la ocupación hotelera roza el cartel de completo. La DGT destaca que, por el momento, la operación salida está siendo más tranquila de lo habitual. Hoy se cruzan aquellos que comienzan su descanso con los que deben volver a la rutina. En Canarias y Valencia afrontan con humor uno de los fines de semana más calurosos del verano.

Tracking Pixel Contents