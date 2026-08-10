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Comienzan en Baleares y Canarias los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia

Desde el sábado han comenzado los controles en puertos y aeropuertos, las medidas se han ido imponiendo de forma paulatina, primero en la península y hoy se espera que comiencen las medidas en Baleares y Canarias.

España ha cumplido su amenaza sin mucho revuelo. Desde la doce de la noche del sábado se han activado los controles fronterizos aleatorios para los viajeros procedentes de Italia. Solicitudes de documento de identidad o pasaporte para ciudadanos de la Unión Europea y visas o permiso de residencia para el resto. No han sido ni masivas ni exhaustivas.