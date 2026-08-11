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Kaiya Brown y su familia corrieron por la M6 para no perder su vuelo desde el aeropuerto de Birmingham a Lanzarote

Una familia británica protagonizó una auténtica odisea para no perder su vuelo a Lanzarote. Tras quedar atrapados en un enorme atasco en la M6 por el vuelco de un camión, abandonaron su Uber, corrieron con las maletas y sus dos hijos y hasta escalaron un terraplén para intentar llegar a tiempo al aeropuerto de Birmingham. Finalmente, fueron los últimos pasajeros en embarcar y consiguieron coger el avión por cuestión de minutos. Más información