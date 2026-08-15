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Declaraciones de Fernando Clavijo en Candelaria en el día de la patrona de Canarias

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María Pisaca

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Declaraciones de Fernando Clavijo en Candelaria en el día de la patrona de Canarias

María Pisaca

Candelaria
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, asiste en Candelaria a los actos por el día de la patrona de Canarias. Más información. Más información

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