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Canarias destina 260.000 euros en la atención residencial a víctimas de explotación sexual

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Acfi Press

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Canarias destina 260.000 euros en la atención residencial a víctimas de explotación sexual

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Imágenes de la visita del viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, a las instalaciones de la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor en Las Palmas, donde la Consejería ha destinado este año 260.000 euros a financiar los programas de atención residencial y apoyo integral para mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata o/y explotación sexual. 

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