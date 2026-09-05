El Elevador

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El Elevador, la antigua estación de bombeo de El Hierro convertida en un alojamiento para desconectar frente al Atlántico.

El Elevador

Como si de Hogwarts se tratase, para acceder a este alojamiento hay que recibir una carta, aunque en esta ocasión no llegará en las patas de una lechuza. El Elevador, una antigua estación de bombeo transformada en un refugio para dos personas en El Hierro, exige a sus futuros huéspedes que soliciten la reserva mediante una carta escrita a mano. Más información