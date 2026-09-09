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Llegada de una patera con 21 migrantes magrebíes a una playa de Costa Teguise, en Lanzarote

Una patera ha arribado por sus propios medios con al menos 21 migrantes, la mayoría de ellos varones magrebíes, sobre las 7.15 horas de este miércoles 9 de septiembre a Playa Bastián, en la localidad turística de Costa Teguise, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa. En la embarcación viajaban también menores de edad. Más información.