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Llegada de una patera con 21 migrantes magrebíes a una playa de Costa Teguise, en Lanzarote

Llegada de una patera con 21 migrantes magrebíes a una playa de Costa Teguise, en Lanzarote

La Provincia

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Llegada de una patera con 21 migrantes magrebíes a una playa de Costa Teguise, en Lanzarote

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Una patera ha arribado por sus propios medios con al menos 21 migrantes, la mayoría de ellos varones magrebíes, sobre las 7.15 horas de este miércoles 9 de septiembre a Playa Bastián, en la localidad turística de Costa Teguise, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa. En la embarcación viajaban también menores de edad. Más información.

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