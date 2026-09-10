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Arcadi España califica como "positivos" los acuerdos alcanzados con Canarias

Declaraciones del ministro de Hacienda, Arcadi España, quien, preguntado por el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el Gobierno de España con el Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en que "son positivos": "Cuando dos comunidades trabajan avanzamos todos, en los próximos días vamos a continuar trabajando porque así reforzamos la democracia", ha defendido.