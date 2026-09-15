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El Camino de Santiago de Paula: una lesión, una noche en urgencias y una llegada entre lágrimas a la Catedral

Paula viajó desde Canarias junto a una amiga para completar seis etapas del Camino de Santiago, pero lo que comenzó como un reto personal estuvo a punto de terminar en la primera jornada. Una lesión de rodilla, una visita inesperada a fisioterapia y una noche en urgencias pusieron a prueba su objetivo, aunque finalmente logró alcanzar la Catedral de Santiago y vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida. Más información