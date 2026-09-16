José Torres/FOTO: Adriel Perdomo/Efe

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Dos embarcaciones de Salvamento Marítimo llegan a Arrecife con 82 migrantes, tres de ellos fallecidos

La ruta canaria de la migración se cobra nuevas vidas. Una operación coordinada entre las autoridades marítimas de Marruecos y Salvamento Marítimo ha permitido rescatar este miércoles a 82 migrantes de origen subsahariano que viajaban en una embarcación neumática situada al noreste de Lanzarote. Durante la intervención, varios ocupantes cayeron al agua y los equipos de rescate recuperaron también tres cuerpos sin vida, informan fuentes de Salvamento Marítimo. Más información.