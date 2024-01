El tiempo pasa, pero el bochorno no se olvida. Y eso que hace tres décadas no existían redes sociales para hacerse eco de la «decepcionante» gala de la Reina de 1994. Un espectáculo vergonzoso que levantó las críticas de la sociedad grancanaria desde el primer minuto y que supuso un punto de inflexión para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. No hay nada mejor que tocar fondo para coger impulso. Si X (antiguo Twitter) hubiera existido, habría decenas de memes y vídeos virales de aquellas dos horas y media que dieron para mucho. Presentadores que entre gritos hacían chistes canarios sin gracia, un escenario sin apenas decoración, candidatas que por las prisas perdieron parte del vestuario y ni rastro del ritmo y colorido. Un evento cargado de errores que costó 40 millones de pesetas y que fue retransmitido por TVE para todo el mundo por primera vez. La vergüenza traspasó fronteras y el recuerdo de la «peor gala de la historia» se mantiene todavía, 30 años después.