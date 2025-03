El título de Reina Infantil del Carnaval de Arrecife 2025 recayó en Suhaila Bouddih Hernández, que lució la fantasía Estás de cine, diseñada por Kevin Rodríguez. Primera Dama de Honor es Yshira del Carmen Quesada Reguera que presentó Isis, Reina de Egipto del diseñador Pedro Vizcaíno y patrocinio de Plus Fariones, mientras que Segunda Dama de Honor es Aitana González Vázquez con ¡Golosa yo!, diseñado por Pedro Vizcaíno con el patrocinio de Hero and Co.