Pregón de la Murga Afilarmónica Los Tabletúos en el Carnaval de Arrecife 2026

A. A.

A. A.

El Carnaval de Arrecife 2026 ya está en marcha. La capital de Lanzarote vivió en la noche del viernes un acto inaugural multitudinario y cargado de simbolismo, en el que la Murga Afilarmónica Los Tabletúos fue la encargada de pronunciar el pregón oficial que abre el calendario festivo de este año. La cita tuvo lugar en el Parque Islas Canarias, que se convirtió en punto de encuentro para cientos de vecinos y visitantes. Más información

