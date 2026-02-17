Televisión Canaria

Pedida de mano en Los Indianos: el romántico “sí, quiero” que emocionó al Carnaval de Santa Cruz de La Palma

Una pedida de mano en pleno corazón de Los Indianos emocionó a más de 70.000 personas en el Carnaval de Santa Cruz de La Palma. En medio de la marea blanca, entre trajes de indiano y una nube de polvos de talco, un joven se arrodilló ante su pareja y le pidió matrimonio ante la multitud. La respuesta fue un rotundo “sí” que desató aplausos y vítores en una de las ediciones más multitudinarias e internacionales de la fiesta. Más información