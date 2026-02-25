Secciones

Cómo moverte por Las Palmas de Gran Canaria en el concierto de Marc Anthony en el Carnaval

A. L. P. G. C./FOTO: José Carlos Guerra

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha este viernes 27 de febrero un dispositivo especial de seguridad, movilidad, tráfico y limpieza con motivo del Carnaval de Día en el entorno del Parque Santa Catalina, donde actuarán Luck Ra, Emily Stefan y Marc Anthony en el escenario principal ‘LPGC Palace’. El operativo incluye c ortes de calles desde las 11.00 horas, refuerzo del transporte público y controles de acceso. Más información

