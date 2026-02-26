Murga Star en la Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La XVII Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria volvió a subir al escenario el talento de los centros de atención a personas con discapacidad de la isla de Gran Canaria. Todos los 650 participantes dedicaron un gran esfuerzo en la elaboración de sus fantasías y puesta en escena y eso se notó en las tablas de Santa Catalina. Sin embargo, solo podía haber un ganador y, en esta edición, en la categoría individual fue Jesús Acosta; en la categoría de parejas fueron Manuel Yerai Morales y Cristóbal Delgado, y en la categoría de grupo ganó el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Arucas. En el momento de entrega de premios la lluvia hizo acto de presencia. Entró con fuerza y los trofeos finalmente fueron recibidos entre bambalinas.