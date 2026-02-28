El cantante Ozuna llega al Aeropuerto de Gran Canaria
El cantante y compositor puertorriqueño Ozuna ha llegado a las 12.30 horas de ese sábado, 28 de febrero, al Aeropuerto de Gran Canaria, donde ha sido recibido por un grupo de seguidores. El artista ofrecerá hoy un concierto tras la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Más información
