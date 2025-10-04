Hotel Amar
El Mediterráneo ha sido la fuente de inspiración del Hotel Amar, un nuevo proyecto de In Out Studio. El hotel boutique se ubica en el corazón de Extremadura y contará con 3.700 metros cuadrados diseñados y concebidos como un lugar en el que poder desconectar y disfrutar de un entorno natural maravilloso. El diseño empieza desde el exterior, con un proyecto de zona de piscina, en el que se crean diferentes espacios de recreo y descanso. Y continúa en el interior, donde, se diseñan las zonas comunes como el restaurante, lobby y pasillos hasta las suites, inspiradas en la esencia de Extremadura.