Manolo Vieira es un modelo a seguir. En el programa de La 2 'Un país para reírlo' se acordaron del humorista canario.

Luis Piedrahita preguntó a Goyo Jiménez sobre cuáles eran sus referentes, a lo que el cómico de Melilla contestó emocionado y con unas bonitas palabras que lo mejor que le había dado el programa era "poder conocer y entrevistar a Manolo Vieira”. Y es que el de la Isleta es un auténtico referente para los monologuistas de toda España.

“Recuerdo que Manolo Vieira hacía bromas sobre películas y aquello, de repente, a mí me marcó. Hacía algunas bromas sobre Falcon Crest, y eso me abrió la mente para ver las películas de otra manera. Recuerdo verlo de muy niño, me hizo mucha gracia. Se lo dije y volveré a decirlo, fue mi referente”, afirma.