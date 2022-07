Dos años esperando un festival sin restricciones y un cartel de excepción abrieron 22 horas de música en el estadio de Gran Canaria. Antón Álvarez Alfaro, conocido mundialmente como C. Tangana, no llegó solo, le acompañaron mas de 40 personas, orquesta, zancudos y en un momento creó su propio festival. Un poco de rap de aperitivo y un montaje completo para crear una cena elegante sobre el escenario. El rapero madrileño aterrizó como un huracán, aún cojeando y con bastón, porque "nada me iba a impedir estar aquí", gritó al público.